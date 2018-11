Hüfingen 3,3 Millionen für Lucian-Reich-Schule

Hüfingen (guy). Damit unterstützt das Land die Erweiterungsarbeiten an der Schule.

Für Bürgermeister Michael Kollmeier ist die Nachricht über die Aufnahme in das Schulbauförderungsprogramm 2018 "sehr erfreulich, aber auch nicht ganz unerwartet". Die Stadtverwaltung habe mit einem Zuschuss in dieser Höhe gerechnet. Die Zuschusshöhe ergibt sich aus den Förderrichtlinien. Hier gebe es für den Neubau flächenbezogene Höchstsätze. "Wir freuen uns jetzt über die Vorankündigung, bereits in diesem Jahr in die Förderung mitaufgenommen worden zu sein und dann noch mal, wenn der dementsprechende Förderbescheid im Rathaus eintrifft", so Kollmeier weiter.

Etwa 2,2 Millionen Euro des Zuschuss-Betrages seien für den Neubau, etwa 900 000 Euro seien für Sanierungsarbeiten vorgesehen. Dazu zählen etwa die energetische Sanierung des Glasdaches über dem Bereich der Aula, eine Fassadensanierung, der Einbau eines Aufzuges zur Gewährleistung der Barrierefreiheit und diverse Brandschutzmaßnahmen. Dafür sei der Bescheid auch schon im Hüfinger Rathaus eingetroffen.