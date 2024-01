Hubschraubereinsatz bei Neuweiler: Wollte er einen Polizisten umfahren?

1 Knapp eine Stunde ein Hubschrauber über Neuweiler, bis ein Flüchtiger gefunden wurde. Foto: © Tobias Arhelger - stock.adobe.com

Ein Polizist musste bei Neuweiler auf die Seite springen, weil ein 23-Jähriger Autofahrer offenbar auf ihn zugefahren sei – trotz Anhaltezeichen des Beamten. Nur durch einen Hubschraubereinsatz konnte der mutmaßliche Täter in Agenbach gefunden werden. Welche Strafen drohen ihm jetzt?









Link kopiert



Knapp eine Stunde kreiste ein Hubschrauber am frühen Dienstagmorgen über Neuweiler: Gesucht wurde ein 23-Jähriger, der im Verdacht stehe, bei Neuweiler mit einem VW-Transporter auf einen Polizeibeamten zugefahren zu sein, so dass dieser zur Seite springen musste, teilt die Polizei mit. „Der Tatverdächtige ist nach einem Hubschraubereinsatz gefasst worden“, heißt es in der Polizeimeldung.