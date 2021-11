2 Niklas (links) und Jason Grom, Geschäftsführer der Aasener Burg berichten von mehreren Stornierungen, insbesondere von gebuchten Feiern mit mehr als 30 Personen. Foto: Hartung

Im Notfall wären die Hotels in Donaueschingen für den Lockdown-Modus bereit. Und obwohl die Buchungen zuletzt durch die Decke schossen, schaut nicht jeder mit Zuversicht nach vorne.















Donaueschingen - "Könnten Sie mir noch eines der zwei Gs oder einen PCR-Test zeigen?": Wer dieser Tage in einem Hotel eincheckt, wird diese Frage zu Beginn des Aufenthalts zu hören bekommen. Der Gast steht dann an der Hotelrezeption – mit dem Koffer in der einen und mit einem QR-Code in der anderen Hand. Ein Rezeptionist schaut durch Glasschutzwand auf das jeweilige Smartphone und prüft den elektronischen Nachweis auf seine Gültigkeit.