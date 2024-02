Das Luxushotel bei Donaueschingen gilt als Aushängeschild der Region – die IHK-Spitze sah es sich genauer an.

Zum Arbeitsbesuch kamen die IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos und Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez zum Öschberghof in Donaueschingen.

Alexander Hengst hat im August 2023 als Managing Director die Leitung des renommierten Hotels Öschberghof in Donaueschingen-Aasen übernommen und zum 1. Oktober Michael Artner zum General Manager berufen.

Lesen Sie auch

Viele andere profitieren

Der Öschberghof, so Birgit Hakenjos, sei ein „Aushängeschild für die Region“, das weit über darüber hinaus als ein herausragendes Bespiel für die regionale Hotellerie und Gastronomie bekannt sei. „Schwarzwald-Baar-Heuberg ist zwar von der Industrie geprägt mit ihrer starken internationalen Ausrichtung. Aber Unternehmen wie der Öschberghof tragen maßgeblich zum Renommee der Region bei, und davon profitieren auch viele weitere Betriebe. Darüber hinaus bietet der Öschberghof eine Vielzahl an interessanten und zukunftssicheren Arbeits- und Ausbildungsplätzen“, sagte die IHK-Präsidentin.

Austausch im Öschberghof in Donaueschingen-Aasen: IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez, Managing Director Alexander Hengst, IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos und General Manager Michael Artner (von links). Foto: Leonard Buchet /Öschberghof

Wie das Hotel den Wachstum stemmt

Aus- und Fortbildung seien für den Betrieb essenziell, betonte Alexander Hengst. „Nur so können wir unser Wachstum stemmen.“ Den vielzitierten Fachkräftemangel versuche das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber mit ausgezeichneter Ausbildung zu kompensieren. „Uns sind unsere Beschäftigten nicht nur als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern vor allem auch als Menschen wichtig“, so Hengst. Werte wie Ehrlichkeit, Respekt und Lebensfreude würden gelebt und eingefordert. „Unsere Betriebe leisten mit ihrer hohen Ausbildungsbereitschaft wichtige Investitionen, um die anstehenden Zukunftsaufgaben wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Mobilität bewältigen zu können“, dankte Thomas Albiez für das Engagement.

Ein großes Ziel im Blick

Mit der Position des General Managers im Öschberghof übernahm Michael Artner ein vielfältiges Aufgabenspektrum mit über 400 Gastgebern. Sein Ziel ist es, den Öschberghof als Luxus Hideaway für Golf, Wellness und Kulinarik weiterzuentwickeln und in die Zukunft zu führen. Derzeit werden aktuell insgesamt 110 Auszubildende und duale Studenten auf das Berufsleben vorbereitet – in das sie bei Interesse im Öschberghof mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag starten können. „Wir versuchen mit den derzeit schwierigen Rahmenbedingungen zurecht zu kommen“, sagt Michael Artner. „Wir schauen aber auf unsere eigenen Stärken und deshalb positiv in die Zukunft.“