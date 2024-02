Hospizgruppe Wildberg: Ausbildung für Sterbebegleitung startet

Im Ehrenamt Sterbende zu begleiten ist eine Aufgabe, bei der man viel zurück bekommt, schreibt die Hospizgruppe Wildberg. Jedes Jahr bildet sie Interessierte für die Sterbebegleitung aus. Auch in diesem Jahr starten wieder die Seminare.

Dabei lernen die Teilnehmenden vielfältige Möglichkeiten kennen, mit dem Lebensende und dem Sterben umzugehen. Schritt für Schritt kann Angst vor dem in der Gesellschaft oft noch verborgenen Umgang mit dem Tod abgebaut werden, heißt es in der Mitteilung. Die Wildberger Gruppe trifft sich auch nach der Ausbildung regelmäßig zum Austausch, Supervision und Fortbildungen.

Der Verein lädt alle Interessierten, die sich eine Mitarbeit vorstellen können, zu einem unverbindlichen Informationsabend ein: am Dienstag, 20. Februar, ab 19 Uhr in alten Feuerwehrhaus in Wildberg, Schloßstraße 7, oder bereits am Donnerstag, 15. Februar, ab 19 Uhr in der Diakoniestation Altensteig, Brunnenhäusle 3. An diesen Abenden wird die Hospizidee und das Kurskonzept der Hospizdienste vorgestellt und erläutert.

Vorbereitung in zwei Seminaren

Als Vorbereitung auf die Begleitung von schwerkranken, sterbenden Menschen und deren An- und Zugehörigen ist dann ein Grund- und Aufbauseminar an insgesamt sechs Wochenenden zwischen dem 13. April und dem 19. Juli vorgesehen. Das Grundseminar dient der bewussten Auseinandersetzung mit den Themen „Abschiednehmen, Sterben, Tod und Trauer“.

In den Kurs fließen die jeweils persönlichen Erfahrungen ein und es geht um die Sensibilisierung für die Belange von schwerkranken und sterbenden Menschen und deren Angehörigen. Zudem werden Grundinformationen zu pflegerischen, medizinischen, psychosozialen und religiösen Themen, die im Zusammenhang mit hospizlicher Sterbebegleitung stehen, vermittelt.

Anmeldung bis zum 15. März

Diese persönliche Auseinandersetzung mit Tod und Sterben als Teil des Lebens und die Einfühlsamkeit für schwerkranke Menschen ist Voraussetzung für eine mögliche Mitarbeit im Hospizdienst, für die sich die Teilnehmer nach dem Grundkurs entscheiden können. Danach, zur vertiefenden Vorbereitung auf den ehrenamtlichen Hospizdienst findet ein Praktikum und ein Aufbaukurs statt. Veranstaltungsorte des Grund- und Aufbaukurses sind Altensteig und Schönbronn. Eine Anmeldung zu den Kursen ist bis spätestens 15. März notwendig.

Hier gibt es weitere Informationen zur Ausbildung

Kontakt

Weitere Informationen und alle Termine finden Sie unter www.hospizgruppe-wildberg.de in der Rubrik „Aktuelles“. Die Koordinatorinnen Ursula Schlager (Wildberg, Telefon 0173/ 1 08 58 75, E-Mail: hospizgruppe-wildberg@gmx.de) und Ute Roller (Altensteig, Telefon 07453/93 23 25, E-Mail: hospiz@diakonie-altensteig.de) geben gerne Auskunft.