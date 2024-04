1 Horst Franz wie man ihn kennt: Lange Haare, Metal-Shirt und Basecap 2015 vor der Bühne des Bang-Your-Head-Festivals. Foto: Archiv/Ungureanu

Er war eine Größe in der Metalszene: Mit seinen Festivals, die Metal- und Rockfans anzogen, hat sich Horst Franz die Herzen der Metaller gesichert. Nun verstarb der 60-Jährige nach langer schwerer Krankheit.









Horst Franz ist tot. Er kämpfte mehrere Jahre lang gegen den Krebs – und verlor diesen Kampf letztendlich. Franz hatte sich weit über die Region hinaus als Veranstalter der Metal-Festivals Bang Your Head in Balingen und Rock of Ages in Rottenburg-Seebronn einen Namen gemacht. Zwischenzeitlich habe er sich dank einer Knochenmarkspende wieder auf dem Weg der Besserung befunden. Doch nun hat er den „Kampf mit dem Sensemann“ verloren.