Hornberg Postfiliale wird weitergeführt

Hornberg. Zur Neueröffnung gratulierte Bürgermeister Siegfried Scheffold am Donnerstag mit einem großen Blumenstrauß. Er sei froh, dass der Anziehungspunkt in der Stadt erhalten bleibe, davon würden auch andere Geschäfte profitieren. "Es ist gut, dass die Millionen hier abgeholt werden", sagte er mit einem Augenzwinkern in Hinblick auf die Lotto-Annahmestelle. Und auch die Stadtverwaltung sein darauf angewiesen, dass in dem Geschäft morgens die Post weiterhin abgeholt werden könne, fügte er hinzu.