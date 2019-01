Hornberg "Öl und Dreck" attraktiver machen

Auf die Öffnungszeiten des Kindergartens bezogen bedeute der Wunsch nach mehr Betreuung in den Randzeiten zusätzliche finanzielle Mittel. Dazu müsste weiteres Personal gewonnen werden können, spiegelte Gemeinderätin Bärbel Schwendemann den Metallern ihre Personalprobleme wieder. Aus den gleichen Gründen werden zusätzliche Buslinien kaum möglich. Denkbar wäre allerdings ein zusätzlicher Halt der OSB am ehemaligen Bahnhof oder auf Höhe Ortsmitte im Neudorf, vielleicht in Verbindung mit der Neugestaltung des Areals hinter der "Linde"

Auch die B 33-Problematik mit dem Flaschenhals Haslach und der innerörtlichen Lärmbelastung wurde diskutiert. Aus Lärmschutzgründen wird hier kein Weg an einem Maßnahmenpaket vorbeiführen, dass über fest installierte Blitzanlagen zur Sanktionierung von Tempo 50 über den Einbau einer Flüsterasphalt-Decke bis hin zu Tempo 30 in den Nachtstunden reichen könnte. Gemeinderat Thomas Albrecht warb dafür, auch die Variante der Ortsumgehung nicht ganz aus den Augen zu verlieren. 30 Jahre Planungshorizont seien zwar eine sehr lange Zeit, aber das Beispiel Hornberg habe gezeigt, dass bei plötzlichem Geldsegen eine gut geplante Maßnahme schnell viele Plätze im Straßenbauplan in Berlin überspringen könne.