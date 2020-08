Hornberg Adler fliegt bei Flugschau davon

Der Adler sei in der Natur auf sich allein gestellt und dauerhaft auch nicht überlebensfähig, ist Ruchlak besorgt. Wie lange er es bei diesen sehr heißen Temperaturen ohne menschliche Hilfe aushält, ist schwer zu sagen.

Das Tier lebt normalerweise in der Falknerei von Ruchlak in Bachheim bei Löffingen in einer Voliere und wird dort immer mit Futter versorgt, ist es also nicht gewohnt, für sich selbst zu sorgen und andere Tiere zu schlagen, wie Adler es sonst in freier Wildbahn tun. Ruchlak bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach seinem Weißkopf-Seeadler.

Am Sonntagabend habe er bereits einen Anruf aus Mariazell nahe Rottweil bekommen, so der Falkner. Dort sei der Adler gesehen worden und müsste sich wohl auch noch in der Nähe aufhalten. Mariazell ist etwa 20 Kilometer Luftlinie von Hornberg entfernt. Der Adler sei nach seinem Ausflug wahrscheinlich müde und würde wohl nicht wieder hoch aufsteigen, schätzt Ruchlak.

Ruchlak veranstaltet im Sommer alle drei Wochen die Greifvogel-Schau. Auch am Feldberg oder im kleineren Rahmen in Bachheim sind die Vorführungen zu sehen.

Wenn jemand den Weißkopf-Seeadler entdeckt, sollte er bei Falkner Franz Ruchlak unter Telefon 0172 / 9 98 54 85 anrufen und den genauen Ort mitteilen, an dem der Weißkopf-Seeadler sich aufhält.