Horber Vereinsleben Nordstetter Schützen kooperieren mit Jagdschule

Horb-Nordstetten -Nach der vergangenen Erweiterung durch einen Umkleide- und Schulungsraum und der Modernisierung der 50-Meter- und 100-Meter-Bahnen soll die in die Jahre gekommene 10-Meter-Anlage, eine der ersten elektronischen Anlagen in der Region, modernisiert und um einige 15-Meter-Zimmerstutzen-Stände erweitert werden. Bald wird es auch möglich sein, in Nordstetten Munitionstests für Luftdruck- und Kleinkaliberwaffen zu machen. Außerdem sollen wegen des vorherrschenden Kapazitätsmangels an 100-Meter-Bahnen zwei weitere Bahnen angebaut werden. "Um den Verein gut für die Zukunft aufzustellen, damit er die Corona-Zeit gut übersteht, muss man immer am Ball bleiben und für ein attraktives Angebot für die Sportschützen der Region sorgen", weiß Werner Blank, Vorstand Verwaltung des Vereins.