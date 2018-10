Horb Spektakuläre Nachtübung in Mühringen

Die Probe-Dramaturgie: Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam ein mit drei Personen besetztes Auto von der Straße ab. Er überschlug sich und blieb im Bereich zwischen Bahnschranke und der Tankstellenkreuzung liegen. Als die Wehr aus Mühringen eintraf, hatte sich bereits durch die Motorwärme ein kleines Feuer im vorderen Bereich der Unfallstelle gebildet, das auch die Vegetation am Ufer der Eyach an einigen Stellen entzündet hatte. Was die Helfer, zu denen neben den mitalarmierten Wehren aus Bad Imnau, Felldorf und Bierlingen auch das DRK Mühringen gehörte, beim Eintreffen am Unglücksort nicht wussten: Zwei der Autoinsassen irrten mit Schock und Verletzungen in der Gegend umher. Ebenso konnten die Helfer erst nach genauer Erkundung der Gesamtlage feststellen, dass Flüssigkeiten aus dem havarierten Fahrzeug auslaufen und somit die Gefahr einer Verschmutzung des nahe gelegene Gewässers besteht.

Die Unfallstelle wurde umgehend ausgeleuchtet, und aus drei Feuerwehrfahrzeugen wurde Wasser für die ersten Löscharbeiten bereitgestellt. Parallel zu den Löschangriffen wurde der Brandschutz am Unfallfahrzeug sichergestellt. Das Fahrzeug, das vom Autohaus Kronenbitter für diese Übung zur Verfügung gestellt worden war, musste zuerst stabilisiert werden, bevor ein Team aus der Abteilung Mühringen mit der Menschenrettung beginnen konnte. Während die Wehrmänner den schwer verletzten Fahrer (Übungspuppe) aus dem Wagen holten und an das DRK übergeben konnten, bauten die Kameraden aus Bad Imnau eine Ölsperre in der Eyach auf.

Die Einsatzkräfte aus Felldorf und Bierlingen leuchteten den Eyachbereich (bei der Ölsperre) sowie den Landeplatz für den Hubschrauber, der zum Transport des Verletzten im Normalfall notwendig geworden wäre, aus.