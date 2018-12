Horb Pflegeheim öffnet sich für Begegnungen

Horb. Schon länger habe die katholische Spitalstiftung mit dem Gedanken gespielt, einen offenen Mittagstisch anzubieten, erklärt Stiftungsleiter Thomas Müller. Nun, nach dem Sanierungsabschluss des Pflegeheims Ita von Toggenburg in diesem Jahr, geht es los. Zwar gab es schon vor dem Umbau einen kleinen Mittagstisch, an dem einige aus dem betreuten Wohnen und die Kinder in der Ferienbetreuung teilgenommen haben, aber jetzt habe man auch viel Platz für Gäste. "Durch den Umbau sind in den einzelnen Etagen Wohnbereiche geschaffen worden. Viele der Bewohner essen dort", sagt Müller. Platz habe man im Speisesaal für 80 bis 90 Leute. Insgesamt 67 Bewohner hat das Pflegeheim, von denen rund 50 in ihren Wohnbereichen essen.

Schon beim Umbau habe man diese Idee im Hinterkopf behalten und beispielsweise die Thekenausstattung dementsprechend gestaltet. Hell und geräumig ist der Speisesaal im Erdgeschoss. 1,2 Millionen Euro kostete allein der Küchenumbau. In den ursprünglich einzigen großen Küchenraum wurden Wände eingezogen, denn der Kochprozess muss in einem eigenen Raum abgetrennt vom Spülautomaten stattfinden. "Wir brauchen die EU-Zertifizierung, um unsere eigenen Häuser beliefern zu können", erklärt Müller. Denn auch das Pflegeheim Bischof Sproll und die Kindergärten der Spitalstiftung St. Leonhard und Edith Stein werden mit Mittagessen versorgt. 250 Essen werden täglich gekocht. Die Küche hat eine Kapazität von 350 Portionen.

"Starten wollen wir jetzt in der Weihnachtszeit", sagt Müller, denn es gebe sicherlich einige Menschen, die auch gerne an den Feiertagen die Gesellschaft anderer suchen. Auf keinen Fall solle das Essensangebot Konkurrenz zur städtischen Gastronomie sein. "Der Mittagstisch ist eine Chance, Hemmschwellen abzubauen, vom Quartiersdenken wegzukommen und die Begegnung zu ermöglichen", führt der Stiftungsleiter aus. Weitere Schritte zur Öffnung des Hauses seien in Planung. "Wie im Pflegeheim Bischof Sproll soll im Ita von Toggenburg auch ein Café angeboten werden." Zudem sei denkbar, dem Dekanat und der KEB Räume zur Verfügung zu stellen, für Vorträge oder Workshops.