In Horb am Neckar ist eine Frau von der Polizei gefasst worden. Sie hat versucht, mit gestohlenen Waren aus einem Supermarkt zu flüchten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entnahm eine 44-jährige Frau am Freitag gegen 13:15 Uhr Waren aus der Auslage der Filiale in der Hahnerstraße und steckte diese in ihre Handtasche. Als die Frau an wartenden Kunden an der Kasse vorbeiging, wurde sie von der Kassiererin angesprochen, woraufhin die Frau die Flucht ergriff.

Am Ausgang gelang es einem Kunden die Tasche der Frau zu ergreifen – diese setzte ihre Flucht indes fort. Nach Hinweisen auf ihren Aufenthaltsort konnten Beamte des Polizeireviers Horb die 44-Jährige finden und wiedererkennen – sowie eine Perücke, die sie während der Tat trug.