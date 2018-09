Horb a. N. Zimmermann erklimmt denSchütteturm mit Gehhilfen

Horb. "Wer nicht die besondere Gnade der Horber Geburt besitzt, aber trotzdem ein überzeugter Horber sein will, der sollte zumindest einmal in seinem Leben auf dem Schütteturm, dem Wahrzeichen der Neckarstadt, gewesen sein", schreibt der Kultur- und Museumsverein. Diese Gelegenheit bot sich am Tag des offenen Denkmals, als der Kultur- und Museumsverein die Tür zu dem im Jahr 1422 erbauten Wachtturm öffnete.