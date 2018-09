Horb a. N. Zehn Jugendliche waren bei der Gründung dabei

Horb-Dettensee (jb). Die Jugendfeuerwehr Dettensee feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Am heutigen Samstag, 8. September, um 18 Uhr findet im Gemeindesaal ein Festakt statt, ab 20 Uhr startet ein Jubiläumsabend mit Sommerbar und Tanzmusik. Zur Unterhaltung spielt das Duo Jay Jay Music. Am Sonntag lädt die Jugendfeuerwehr zum Frühschoppen ein, musikalisch begleitet wiederum von Jay Jay Music. Ab 12 Uhr gibt er einen Mittagstisch. Um 13.30 Uhr zeigt die Jugendfeuerwehr bei einer Übung am ehemaligen Pfarrhaus ihr Können. Sie wird dabei von den Jugendfeuerwehren Nordstetten, Betra und Ahldorf unterstützt.