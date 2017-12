Horb a. N. Wunsch nach Ortsarchiv beschäftigt Räte

Dieses Thema stehe schon lange an, stellte Weckerle dabei fest. In den letzten Jahren hatte Dießen jedoch derart mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt und der Installierung und Verbesserung des Breitbandausbaus zu tun, dass für die Planung eines Ortsarchivs keine Zeit war und auch die Mittel fehlten.

Nun sei aber die Zeit gekommen, sich mit dem Thema zu befassen, regte Weckerle daher an. Er habe bereits Gespräche und Planungen in die Wege geleitet und könne nach Rücksprache mit Kreis- und Stadtarchivarin Karoline Adler dem Gremium gleich mehrere Varianten vorlegen, wie die Archiv-Unterbringung in Zukunft aussehen könnte.

Auch wenn aktuell keine finanziellen Mittel für das Projekt vorhanden sind, plädierte der Ortschaftsrat am Ende einstimmig dafür, zumindest Planungen in die Wege zu leiten.