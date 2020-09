Horb a. N. Wieder Polizeieinsatz an Lotzer-Haus

Horb - Ein Unbekannter hat am gestrigen Montag gegen 17.30 Uhr aus einem Fenster im zweiten Stock des Herzog-Hauses an der Neckarstraße Hausrat auf die Straße geworfen. Ein Verdächtiger wurde laut Auskunft der Polizei in die Horber Dienststelle gebracht, weitere Informationen gab es am Abend noch nicht.