Horb a. N. Wenn plötzlich die Schublade klemmt

Horb. "Ich habe eine Sprachbehinderung. Ich kann klar denken. Ich brauche Zeit zum Sprechen und Verstehen", steht auf dem Ausweis, den Renate Burbach aus Horb immer bei sich trägt. Nach einem Schlaganfall im Jahr 2016 hatte sie ihr Sprachvermögen verloren – Aphasie heißt das in der Medizin.

"Beim Frühstück war plötzlich alles anders", erinnert sich die 63-Jährige an den Tag des Schlaganfalls. "Das kann jedem in jedem Alter passieren", sagt ihr Mann Helmut Burbach. Man könne sich das so vorstellen, wie ein Haus in einem engen Tal, dass nach einem Erdrutsch nicht mehr zugänglich ist. "Und wenn Sie es dann schaffen über Umwege doch in das Haus zurück zukommen, sind alle Möbel verrutscht und nichts ist mehr an seinem Platz", erklärt Helmut Burbach. So gehe es Aphasikern mit ihrem Sprachzentrum. "Ich weiß genau in welcher Schublade die Wörter stecken, die ich suche", beschreibt seine Frau. "Aber ich kann die Schubladen nicht mehr öffnen." Besonders schlimm für die Betroffenen sei dabei, dass sie zwar klar denken können, aber sich ihrer Umwelt nicht klar mitteilen können. "Oft ziehen sie sich dann in ihr Schneckenhaus zurück und bekommen Depressionen", berichtet Helmut Burbach.

Doch soweit kam es bei Renate Burbach nicht. Sie hat nicht aufgegeben und kämpfte sich nicht nur durch sechs Wochen Reha, sondern besuchte auch vier Wochen lang ein Logopädiezentrum. "Dort habe ich wie in der Schule gelernt, wie ich die Schubladen in meinem Kopf wieder öffnen kann", berichtet sie. "Da hat sie einen Riesensprung gemacht", bestätigt ihr Mann. "Und es ist auch so, dass auch nach einem, zwei, drei oder fünf Jahren immer noch ein bisschen mehr geht. Aber man muss eben auch wollen."