Horb a. N. Was Verein und Eiffelturm gemeinsam haben

Horb-Betra. Das wurde am Samstagabend beim Jubiläumsfest in der Halle in Betra deutlich. Einige Geburtstagskinder kamen, um den Traditionsverein zu gratulieren, und so mancher brachte eine Überraschung mit.

Ganz angetan war Vorsitzender Harald Lorch von den zahlreichen Gratulanten, die der Männergesangverein (MGV) Betra unter der Leitung von Valerij Deobald mit "Wir wollen fröhlich singen" begrüßte.

125 Jahre sei ein besonderes Jubiläum, wies der Vorsitzende auf das dazugehörige besondere Fest hin. Durch das Programm führte Karin Hinger, die zahlreiche Ehrengäste begrüßte, aber gleich den kameradschaftlichen Aspekt hervorhob: "Mit Freude und Stolz erheben wir die Gläser auf die nächsten 125 Jahre." Von einem Hochgenuss bereits nach dem ersten Lied sprach Bürgermeister Ralph Zimmermann (FDP), der froh sei, dass er anstelle von Oberbürgermeister Peter Rosenberger vor Ort sei: "Der verpasst was." Betra sei einer der musikalischsten Stadtteile von Horb, wozu der Männergesangverein einen wichtigen Teil beitrage. Seine Eltern hätten beide in einem Chor in der Heimat gesungen, ein Talent, das er jedoch nicht vererbt bekommen habe, so Zimmermann. Aufgrund der Vereinstätigkeit der Eltern wisse er, wie schwer es geworden sei, Menschen für Vereine zu interessieren. Das Jubiläumsfest, so Zimmermann, sei jedoch sicherlich ein wichtiger Meilenstein, der in Zukunft weitere Höhepunkte der Vereinsgeschichte umrahme.