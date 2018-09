Horb a. N. Was Autofahrer rund ums Stadtfest beachten sollten

Für die Veranstaltung werden der Marktplatz, die Marktstraße, der Flößerwasen, ein Teil des verkehrsberuhigten Bereiches der Neckarstraße, die westliche Schillerstraße, die Parkplätze an der Dammstraße und die Hirschgasse als Veranstaltungsgelände genutzt und deshalb für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt zum verkehrsberuhigten Bereich der Neckarstraße ist nur Anliegern erlaubt. Parkplätze in der Marktstraße, der Wintergasse (oberes Parkdeck Parkhaus Marktplatz und beim Künstlerhaus), in der Gutermannstraße unterhalb des Krankenhauses, unterhalb der Hirschgasse, beim Amtsgericht und voraussichtlich bei der Stiftskirche, stehen während der Veranstaltung nur für E-Fahrzeuge zur Verfügung. Behindertenparkplätze sind beim Gymnasium in der Fürstabt-Gerbert-Straße ausgewiesen.

Nachstehend die Details zu den Sperrzeiten und Haltverboten: Marktplatz: (ausgenommen E-Fahrzeuge) von Marktplatz 1 bis 22, Parkplätze unterhalb des Amtsgerichts sowie Parkplatz vor der Stiftskirche Sonntag, 9. September, von 8 bis 19 Uhr. Wintergasse: (ausgenommen E-Fahrzeuge) Oberes Parkdeck Parkhaus Marktplatz und Parkplatz beim Künstlerhaus: Sonntag, 9. September, von 10 bis 18 Uhr. Marktstraße: von Gebäude 2 bis 20 und Parkplätze: Sonntag, 9. September, von 8 bis 19 Uhr. Unterer Markt: (ausgenommen E-Fahrzeuge) um den Marktbrunnen in der Grabenbachgasse, Freitag, 7. September, 8 Uhr, bis Sonntag, 9. September, 18 Uhr. Gutermannstraße (ausgenommen E-Fahrzeuge): Parkplatz unterhalb des Krankenhauses: Sonntag, 9. September, von 10 bis 18 Uhr. Flößerwasen: Parkplätze Mittwoch, 5. September, 8 Uhr bis Dienstag, 11. September, 17 Uhr Fahrbahn der Schillerstraße ab Fahrschule Hug bis Gebäude 38. Samstag, 8. September, von 10 Uhr bis Sonntag, 9. September, 20 Uhr. Neckarstraße (Antikmarkt): Fußgängerbereich um die Einmündung zum Parkhaus zwischen den Einmündungen B 32 und Wilhelmstraße und Stellplätze im Einmündungsbereich zur Hirschgasse: Sonntag, 9. September, von 10 bis 18 Uhr. Hirschgasse: Sonntag, 9. September, von 10 bis 18 Uhr, Schillerstraße (Antikmarkt) von der Einmündung Wilhelmstraße bis zu Gebäude 38 beim Mühlkanal Sonntag, 9. September, 7 bis 20 Uhr. Parkplatz Dammstraße (ausgenommen E-Fahrzeuge am Samstag, Historische Fahrzeuge mit Berechtigung): Freitag, 7. September, 14 Uhr bis Sonntag, 20 Uhr.

Wegen einer Laufveranstaltung am Samstag, 8. September, sind zwischen 13 und 16 Uhr folgende Straßen gesperrt: Ihlinger Straße von der Einmündung des Fußweges von der Fürstabt-Gerbert-Straße beim Jüdischen Betsaal bis zur Einmündung Kelterwiesen, Panoramastraße von der Himmelsleiter bei Gebäude 25 bis zur Einmündung des Weges zum Burggarten, Marktplatz von der Bußgasse bis zum Abgang Marktsteige sowie die Neckarstraße vor der Einmündung der Marktsteige bis zum Ihlinger Tor.