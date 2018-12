Horb a. N. Vorweihnachtszeit sorgt für viele abwechslungsreiche Erlebnisse

Tobias Plaz zeigt den Kindern die Backstube

Die Firma Kaltenbach aus Dornstetten überraschte den Kindergarten im Advent mit einer Spende.

Zur Aktion "Backe, backe Kuchen" fuhren Kinder und Erzieherinnen nach Eutingen zur Bäckerei Plaz. In der Backstube hat Tobias Plaz die Kinder in kleine Bäcker verwandelt, sie mit Schürzchen ausgestattet und mit ihnen Brot, Brezeln und Weckle gebacken. Die Kinder waren stolz auf ihr selber gebackenes Brot und schwärmen noch heute, wie lecker das Brot schmeckte, teilen die Verantwortlichen mit.

"Was machen die Tiere im Winter?" An diesem Tag durften die Kinder mit in den Wald und dort Futter für die Tiere verteilen. Nach dem Füttern ging es auf Spurensuche. Auf dem leicht schneebedeckten Feld konnte man so manche Spur entdecken. Hasen, Wildschweine, Rehe und zum Schluss auch viele Kinderspuren konnte man sehen.

Auch eine Begegnung mit den Grünmettstetter Senioren wurde beim "Frohen Miteinander" möglich gemacht. Die Kinder erfreuten die Senioren mit weihnachtlichen Liedern und beschenkten sie mit einem selbst gebastelten Licht. Gemeinsames Zusammensitzen und Singen machte Jung und Alt Spaß und wurde als eine sehr schöne Aktion empfunden.

Das letzte Sternchen wurde am Freitag vor den Weihnachtsferien geöffnet und hieß "Fröhliche Weihnacht". Schon jetzt freuen sich die Kinder auf den nächsten lebendigen Adventskalender.