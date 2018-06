Horb a. N. Vom Sehen und Begreifen

Angelika Overath wurde 1957 in Karlsruhe geboren. In Tübingen studierte sie Germanistik, Italianistik, Geschichte und Empirische Kulturwissenschaft. 1986 promovierte sie über die Farbe Blau in der Lyrik. Die freie Journalistin, Literaturkritikerin und Dozentin wurde 1996 mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet. 2005 erschien ihr erster Roman "Nahe Tage". Im selben Jahr erhielt sie den Thaddäus-Troll-Preis. Der Roman "Flughafenfische" wurde 2009 für den Deutschen und den Schweizer Buchpreis nominiert. 2015 wurde ihr Schaffen mit dem Bündner Literaturpreis gewürdigt. Seit 2007 lebt sie mit ihrer Familie in dem Dorf Sent bei Scoul im Kanton Graubünden.

Der Berthold-Auerbach-Literaturkreis organisiert die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Projekt Zukunft. Die Veranstaltungen werden außerdem unterstützt von der Arbeitsstelle für Literarische Museen und Gedenkstätten in Marbach und der Stadt Horb.