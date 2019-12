Horb a. N. Verkehrs-Rowdy verwüstet Sportplatz

"Wie kann man denn so was machen?", fragte sich Ortsvorsteher Ulrich Beuter völlig ratlos, als er gestern von dieser Art der Zerstörung erfuhr. Auf fast der gesamten Fläche des alten Sportplatzes, welcher der Stadt gehört und vom Bildechinger ASV als Bolz- und Trainingsplatz genutzt wird, war der Fahrer mit seinem Auto unterwegs. Ganz deutlich sieht man, dass er enge Kurven um das in der Mitte der Rasenfläche stehende Tor zog. Da der Platz durch die derzeit herrschende Witterung sowieso schon ordentlich matschig ist, hinterließ der Verursacher hohen Schaden. Vermutlich muss der gesamte Platz gerichtet werden, so die erste Einschätzung der Betroffenen.