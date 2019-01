Horb a. N. Verein erntet Früchte seiner guten Arbeit

Insgesamt habe sich das Jahr 2018 für die Chorgemeinschaft recht zufriedenstellend entwickelt, resümierte der Vorsitzende in seinem Jahresbericht. 2018 war für die Sänger gespickt mit insgesamt 64 Terminen. Davon 36 Proben, zwölf gesangliche Auftritte, ebenso viele gesellschaftliche Ereignisse und vier Sitzungen.

Der musikalische Höhepunkt des Jahres war sicher das Jubiläumskonzert zum 90-jährigen Bestehen des MGV in der festlich dekorierten und komplett ausverkauften Steinachtalhalle. Gemeinsam mit dem befreundeten Chor "Vox Humana" und dem extra für dieses Jubiläum zusammengestellten Talheimer-Projektchor bot man ein herausragendes Konzert. Herausragend nicht nur auf musikalischer Seite, sondern auch am Ende in der Kasse, wie Kassierer Roland Dailer feststellen durfte. Er sprach in seinem Jahresbericht von einem außerordentlich hohen Gewinn, für den er die Eintrittsgelder, die man an diesem Jubiläumsabend verlangte, verantwortlich machte.

Viel positive Resonanz bekam der Talheimer Männerchor auch für seinen Auftritt zugunsten der Lebenshilfe im April des vergangenen Jahres.

Beim jährlichen Konzert in der Liebfrauenkirche in Horb kamen 900 Euro für die Sanierung des Kirchendachs zusammen

Auch beim Seniorenadvent in der Festhalle waren die Sänger des MVG aktiv mit von der Partie. Natürlich darf man auch das jährlich stattfindende Adventskonzert in der Horber Liebfrauenkirche nicht vergessen, bei dem man gemeinsam mit der Jakobus-Band immerhin rund 900 Euro zugunsten der Dachsanierung für diese Kirche ersingen und erspielen konnte. Chor und Band spielten zum Jahresabschluss auch noch ein gemeinsames Konzert in der Wallfahrtskirche von Heiligenbronn. Ein etwas wehmütiger Auftritt, denn an diesem Abend nahm man Abschied von den "Hüterinnen des heiligen Brunnens", von den Schwestern Irmentrudis und Reinholda, die hochbetagt auf eigenen Wunsch ins Mutterhaus zurückkehren.

Die "Freundschaft" bewährte sich jedoch nicht nur auf der Bühne und im Probenraum, sondern wie jedes Jahr auch bei Ausflügen und gemeinsamen Unternehmungen. Klink konnte zudem von einem weiteren, tollen Erfolg in 2018 berichten. Mit dem jetzt 16-jährigen Martin Bischoff fand man einen jungen Mann, der sich der Chorgemeinschaft anschloss. "Das ist richtig cool", sagte der Vorsitzende.

Das gesamte Jahresgeschehen ließ später Schriftführer Müller Revue passieren. Er hatte für seinen Wortbeitrag wieder drei Versionen vorbereitet. Zum einen die ganz kurze Kurzfassung, dann die etwas ausführlichere Fassung, bei der er chronologisch auf die wichtigsten Positionen des Jahres einging, und zudem gab es den Jahresrückblick in gebundener Form. Hier hatte er auf 48 Seiten akribisch das ganze Vereinsjahr in Wort und Bild, auch für die Chronik des Vereines, dokumentiert.

Kassierer Roland Daller gab bekannt, dass der Verein derzeit genau 210 Mitglieder hat, und Vorsitzender Klink hofft, dass man vielleicht neue Stimmen dazugewinnt. Einer Hoffnung, der sich später auch Chorleiter Peter Straub anschloss, dessen größter Wunsch es ist, dass der Verein weitere Sänger findet, die sowohl gesanglich als auch menschlich zum Talheimer Männergesangsverein passen, denn Tod, Alter und Krankheit verschonen auch den MGV nicht. Seine Jahrbilanz fiel jedoch durchweg positiv aus.

Besuch der 36 Proben im vergangenen Jahr zeugt von großem Engagement und viel Fleis der der "Freundschaft"-Sänger

"Es war (fast) alles schön und manchmal auch richtig würdig, und unsere Auftritte haben den Zuhörern gefallen", resümierte Straub. Dass die 36 Proben, die der Chor 2018 durchführte, immer gut besucht waren, zeugt von großem Engagement und Fleiß, so Straub weiter, der sich sicher ist, dass die Männer nach der Singstunde immer ausgeglichen nach Hause gehen. Seine Anregung, auch mal unterm Jahr in den beiden Pflegeheimen aufzutreten und nicht nur zur Adventszeit, fand guten Zuspruch. Auch die Erfahrungen, die der Verein mit dem Projektchor gemacht habe, seien sehr gut gewesen, so Straub, der sich eine Wiederholung, auch in anderer Form, gut vorstellen kann. Beim MGV Freundschaft Talheim passt’s halt.

Dass auch die Kasse stimmt, das bestätigte Kassenprüfer Gerd Schaible wie immer in gereimter Form. "Auch heit, nach all den Jahren, ist unser Kassier ein Vorbild beim Sparen", lobte er Roland Daller, der seit 42 Jahren die Kasse bestens zusammenhält.

In einem solch aktiven Verein wie der "Freundschaft Talheim" fällt das ganze Jahr über sehr viel Arbeit an, die von fleißigen Helfern erledigt wird. Seien es die Frauen, die immer für die Dekoration der Halle sorgen, oder die Helfer, die Videoaufnahmen der Konzerte anfertigen. Der Dank der Vereinsspitze galt jedem dieser "Heinzelmännchen" persönlich.