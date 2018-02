Horb a. N. "Unterwegs zur Ehe"

Am Samstag, 16. April, findet in Gündringen "Ein Tag mit Tanz" statt. An diesem Tag sind Paare eingeladen, gemeinsam zu tanzen und sich auf den anderen einzulassen. An diesem Tag können nicht nur die Tanzkenntnisse aufgefrischt werden, es geht auch darum, über die Partnerschaft ins Gespräch zu kommen.

Am Samstag, 6. Oktober, lädt das Dekanat bei "Unterwegs zur Ehe" Paare ein, ein Stück (Lebens-)weg auf dem Jakobusweg von Horb nach Ihlingen zu Pilgern und dabei über gemeinsame Werte in der Partnerschaft, Umgang mit Konflikten und die Ehe ins Gespräch zu kommen.

Eingeladen sind auch Paare, die bis zu drei Jahren verheiratet sind und einen Tag lang ihre Partnerschaft in den Mittelpunkt rücken wollen.