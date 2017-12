Horb a. N. "Trotz arbeitsreichem Leben wird die Rente knapper"

Bürgermeister Ralph Zimmermann ging auf die Rede von Manfred Fath ein. "Sie haben viel angesprochen. Ich will versuchen, dass wir in Horb auf die Belange der Behinderten intensiv eingehen. Die Barrierefreiheit gilt ja nicht nur für ältere Mitbürger, sondern auch für jüngere Menschen. Das Leben soll für alle lebenswert sein, niemand sollte sich ausgegrenzt fühlen. Wir versuchen auch in Horb, viele Barrieren abzuschaffen, so es die Lage unserer Stadt ermöglicht. Auch ich bin der Meinung, dass die Menschen, die sich in sozialen Berufen aus innerer Überzeugung engagieren, angemessen bezahlt werden."

Im Anschluss wurde die Stimmung vorweihnachtlich besinnlich. Hans Schick spielte gefühlvolle Melodien, und die bekannten Weihnachtslieder wurden von allen mit Freude mitgesungen. Viele nette Gespräche wurden geführt. Die Gäste waren sich einig: Es war ein wunderbares vorweihnachtliches Fest.

Der Nikolaus hatte für alle ein Geschenk mitgebracht mit den Worten: "Ich habe Geschenke für die Guten und auch weniger Guten, wobei ich denke, dass es die weniger Guten im VdK nicht gibt."