Horb a. N. Traditionsfirma auf Wachstumskurs

Hor b. Das renommierte Unternehmen hat das gesamte Technologieportfolio für die servo-elektrische Verpressung von Hartmetallpulvern von der Fette Compacting GmbH aus Schwarzenbek bei Hamburg übernommen.

Die Horber Maschinenfabrik Lauffer GmbH & Co. KG baut hydraulische Pressen sowie automatisierte Pressanlagen für verschiedene Branchen und Einsatzzwecke. "Das ist die größte Akquisition unserer langen Firmengeschichte – und eine strategisch sehr wichtige", freuen sich die beiden Geschäftsführer Markus Oechsle und Christof Lauffer über den positiven Abschluss der Verhandlungen. "Wir erweitern damit das bisherige Portfolio an Pressen und Presssystemen und investieren damit nachhaltig in die Zukunft des Unternehmens sowie nicht zuletzt auch in den Standort Horb."

"Diese Investition ist unser Einstieg in die Technologie des servo-elektrischen Verpressens von metallischen und keramischen Pulvern und bildet die Basis unserer neuen E-Line mit Presskräften bis 50 Tonnen", so Oechsle.