Horb a. N. Traditioneller Irish Folk und mehr

Irland – die grüne Insel ist nicht nur bekannt für seine eindrucksvollen Landschaften, ausgeprägten Katholizismus und schlechtes Wetter. Seine Pub-Kultur wird auf der ganzen Welt geschätzt.

Am Donnerstagabend, 22. November, kommt Paddy Schmidt, der Frontmann der Band Paddy Goes To Holyhead, mit seinem aktuellen Solo- und Entertainmentprogramm "Irish and More" ins Gleis Süd.

Zum Abschluss spielt die Connemara Band am Sonntag, 25. November. Die vier Musiker machen Irish Folk – "mal traditionell, mal verrockt, mal verbluest." Auch eigene Arrangements, die sich nicht immer an den gewohnten Irish Folk anlehnen, zählen zu ihrem Repertoire.