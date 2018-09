Horb a. N. Tempo gemessen

Gemessen wurden 114 Fahrzeuge, sechs Fahrzeugführer wurden verwarnt. Es erfolgten keine Anzeigen. Höchste gemessene Geschwindigkeit war 50 Stundenkilometer. Eine weitere Messung erfolgte in der Bruckstraße (Limit 50 km/h) am 25. Juli von 7.24 bis 11.30 Uhr. Gemessen wurden insgesamt 919 Fahrzeuge, wovon fünf Fahrzeuge beanstandet wurden, fünf Fahrzeugführer wurden verwarnt. Es gab keine Anzeigen. Die höchstgefahrene Geschwindigkeit war 62 Stundenkilometer. Mit der Geschwindigkeitsmesstafel wurde vom 9. bis 15. Juli in der Schulstraße von der Ziegeleistraße kommend in Richtung Ritterschaftsstraße (Höchstgeschwindigkeit 30 km/h) 2863 Fahrzeuge gemessen, wovon drei Fahrzeuge zehn, 166 Fahrzeuge 20, 1643 Fahrzeuge 30, 962 Fahrzeuge 40, 78 Fahrzeuge 50 und elf Fahrzeuge 60 Stundenkilometer fuhren. Bei der weiteren Messung vom 16. bis 23. Juli wurden 3202 Fahrzeuge gemessen. Es fuhren 190 mit 20, 1756 mit 30, 1150 mit 40, 96 mit 50, acht mit 60 und zwei mit 70 Stundenkilometern.