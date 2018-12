Horb a. N. Talheim: Sanierungen im Glockenturm

Eine Rückbesinnung auf das, was früher schon gut war und funktioniert hat, das erlebt man derzeit in vielen Kirchen. Häufig werden dort die Glockenstühle durch Holzkonstruktionen ersetzt. Die Glockenaufhängungen waren in der Nachkriegszeit oft aus Stahl hergestellt worden. So auch in der Talheimer Kirche St. Michael und Laurentius.

"Wenn das Stahljoch gebrochen wäre, hätte die Glocke sämtliche Decken durchschlagen und auch den Fußboden zerstört", sagt Zimmermannmeister Konrad Faßnacht bei der Begehung im Glockenturm. Erst vor zwei Wochen hat das Handwerksunternehmen den Glockenstuhl aus Holz im Turm eingebaut. Mehr als zwei Tonnen wiegen die beiden großen Glocken jeweils. Vier sind es insgesamt, die 1957 von Friedrich Wilhelm Schilling hergestellt worden waren. Noch dazu kommt jetzt die kleinere Totenglocke, die im Glockenturm angebracht wurde. Diese funktioniert nun auch mechanisch. Zuvor habe man sie mit der Hand läuten müssen, erzählt Mesner Martin Klink. Wie alt die Glocke ist, weiß jedoch niemand so genau.

Dass der Glockenstuhl erneuert wurde hat vor allem sicherheitstechnische Gründe. "Stahl war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Baustoff, der in Mode war. Man dachte, dass es länger halten würde. Bei gewissen Glockenstühlen hat man nun aber festgestellt, dass der Stahl nach 60 bis 70 Jahren ermüdet", erzählt Roman Schmid vom Amt für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Stahljoche, an denen die Glocken aufgehängt sind, können brechen. Das hätte verherende Folgen und könnte im schlimmsten Fall auch Kirchengänger gefährden, berichten die Experten. "Bei den Arbeiten, als die Glocken noch provisorisch befestigt waren, hatte ich sie deshalb immer im Blick", beschreibt Faßnacht sein mulmiges Gefühl. Mit seinen Zimmerleuten arbeitet er schon seit April in der Kirche.