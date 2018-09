Horb a. N. Swing und Polka im Spätsommer

Horb. Am kommenden Sonntag, 23. September, spielt der Musikverein Obertalheim, und zum Finale lädt Martin Stöckel mit der Big-Band der Städtischen Musikschule am 30. September aufs alte Freibadgelände ein.

Am vergangenen Sonntagnachmittag waren die Musikanten aus Bittelbronn zu Gast und servierten einen musikalischen Cocktail, der den etwas mehr als 150 Besuchern mehr als gut schmeckte.

Unter Leitung von Andreas Welle stellten die Instrumentalisten die gesamte Vielfalt moderner Blasmusik vor. Vom Marsch über den Walzer, von der Polka über die Tanzmusik eines James Last bis hin zur Popmusik hatten sie alles im Repertoire, was gerne bei solchen Konzerten gehört wird. Für jeden Zuhörer war zumindest ein Genre dabei, und eines der meistgehörten Worte an diesem Nachmittag war das Lob: "Prima gespielt."