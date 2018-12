Horb a. N. Ständig im Einsatz, gerne auch fürs Dorfleben

Horb-Betra. Das neue Feuerwehrhaus in der Flurstraße war voll besetzt, als Abteilungskommandant Markus Springmann die Versammlung mit einem Totengedenken eröffnete.

In seinem Bericht bezeichnete er 2018 als ein insgesamt ruhiges Jahr. Es gab keine Brände, die Wehr musste aber zu drei Einsätzen ausrücken. Einmal war es der Brand eines Mikrowellengeräts, der aber keinen großen Schaden verursachte. In Neckarhausen gab es einen Kellerbrand, der sich als Verpuffung an einer elektrischen Steuereinheit einer Solaranlage herausstellte. Schließlich musste die Wehr noch zu einer Ausleuchtung zum Sportplatz auf der Hilb ausrücken. Dort war in den späten Abendstunden des 9. Novembers ein Hubschrauber zum Abtransport einer jungen Frau in eine Klinik gelandet. Neben der Hauptübung wurde eine Alarmübung abgehalten; Szenario war ein Brand im Betraer Kindergarten. Trotz der ungünstigen Zeit an einem Freitag gegen 11.45 U hr waren innerhalb weniger Minuten acht Feuerwehrmänner, darunter vier Atemschutzträger, im Übungseinsatz. Insgesamt umfasst die Betraer Feuerwehr derzeit 27 Feuerwehrmänner in der Einsatzabteilung.

Schriftführer Christoph Kranich berichtete über Übungen und Veranstaltungen. So absolvierte die Wehr zum Beispiel zehn Belastungsübungen der Atemschutzträger und wirkte bei der Hohenzollernübung in Fischingen am 14. Juli 2018 mit. Dann gab es noch einen interessanten Grillabend sowie das jährliche Christbaumaufstellen vor dem Betraer Rathaus. Somit kann getrost gesagt werden: Die Betraer Wehr ist quasi das ganze Jahr über im Einsatzmodus und somit immer einsatzbereit.