Horb a. N. Stadtansicht verweist auf ein Haus, in dem es sogar gespukt haben soll

Von Joseph Mest, der nach Josef Schott, Caspar Kaltenmoser und Viktor Steinwand die jüngste Horber Lithografengeneration vertritt, stammt die wohl noch einzig erhaltene Druckplatte mit der Stadtansicht, die für den vom Kultur- und Museumsverein erworbenen Briefbogen verwendet wurde. Alle übrigen Steindruckplatten wurden auf typische Horber Art und Weise als Trittpflaster für Gartenwege verwertet.

Die Horber Vedute, die mit "Lithographische Anstalt von J. Mest in Horb" gekennzeichnet ist, wird links von der römischen Fruchtbarkeitsgöttin Ceres und rechts von dem Götterboten Hermes eingerahmt. Deutlich ist noch der Stadtmauerverlauf der Ihlinger Vorstadt zu erkennen, der vom Gaistor am Neckar bis zur oberen Feste am Fuße des Schüttebergs reichte. Diese Mauer war die bescheidenste Wehranlage, verglichen mit den Vorstädten am Aischbach oder im Tal. Dieser Teil des äußeren Stadtmauerrings verfügte nur über einen einzigen Eckturm, der im 19. Jahrhundert offensichtlich zu einem Gartenhäuschen umfunktioniert worden war. Vom äußeren Ihlinger Tor, das bereits 1812 wegen Baufälligkeit abgerissen und durch ein hölzernes Tor ersetzt wurde, zeugt nur noch das Torwärterhäuschen, und auf dem Erdgeschoss der oberen Horber Burg thront das 1836 erbaute zweigeschossige, mit einem Walmdach versehene Oberamtsgefängnis, das wiederum auf typische Horber Art und Weise 1965 ohne Not der Spitzhacke zum Opfer fiel.

Die steile Marktsteige fällt dem Betrachter ebenso ins Auge wie ein Floß, das gerade den Mühlkanal hinunterfährt. Auf zwei Stützen ruht der eiserne Steg, den der Horber Bärenwirt 1862 extra errichten ließ, um die durstigen und hungrigen Flößer, die immer ein gut verdientes Geld im Sack hatten, in seine Gastwirtschaft zu locken. Dieser Steg, der vom Flößerwasen über den Mühlkanal direkt in die Gaststube im ersten Obergeschoss führte, machte den Bärenwirt zum reichsten Wirt von Horb.

Auf dem Flößerwasen ist der städtische Floßstapelplatz zu erkennen. Die Stadt Horb behielt sich das Recht vor, das ankommende Floßholz am Ausgang des Streichwehrs bei der oberen Mühle auszuschleifen, weshalb sich zwischen dem Ufer des Mühlkanals und des Neckars einst ein bedeutender Holzhandel abspielte.

Über den Neckar führt die alte hölzerne Brücke, die ehemals auf zwei Steinpfeilern ruhte und erst 1904 nach Vollendung der ersten Neckarkorrektion durch eine Eisenkonstruktion ersetzt wurde. Eine Pappelallee geleitete von der Brücke durch die Obere Au zur Nordstetter Steige oder zum Weg, der rechts des Neckars nach Isenburg führte.

An der Abzweigung sind auch noch die Dächer der Walk-, Loh- und Gipsmühlen zu erkennen, die vom Ziegelbach angetrieben wurden, der in einer Klinge bei der alten Nordstetter Steige entspringt.