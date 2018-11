Horb a. N. Smartphone rückt in den Mittelpunkt

Horb. Fast vier Jahre ist es her, dass in Horb zuletzt ein Stadtseniorenforum stattfand. Seit im Januar 2015 auf Einladung des Stadtseniorenrates Kirchen, Vereine und Gruppen zusammenkamen, die in die Arbeit mit Senioren involviert sind, sei es dennoch "sehr geschäftig" zugegangen, betonte Joachim Milles beim gestrigen Stadtseniorenforum.

Der große Wunsch nach einem Arzt

Zentrales Thema sei aus Sicht des Vorsitzenden des Horber Stadtseniorenrates die landärztliche Versorgung. "Die wird uns auch in nächster Zeit sehr beschäftigen", unterstrich Milles. Mit den Krankenhäusern in Nagold und Freudenstadt sowie durch die Nähe zur Uniklinik Tübingen sei man auf diesem Gebiet in Horb "gut versorgt". Das gelte ebenso für das seniorengerechte Wohnen, das neben Nordstetten "nun endlich auch in Horb" auf dem Waldner-Areal möglich ist. Bei der Nahversorgung sei man laut Milles in der Neckarstadt "auf dem besten Weg", was insbesondere dem Bau des Einkaufszentrums und der Entwicklung des Bahnhofsviertels geschuldet sei, in dem sich auch eine Apotheke angesiedelt hat. "Was jetzt dort noch fehlt, ist ein Arzt", unterstrich Milles.