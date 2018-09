Horb a. N. Sketche, Musik, und Zwiebelkuchen mit neuem Wein

Auch heuer hatten wieder viele Besucher den Weg in den Gemeindesaal gefunden, und die Awo-Mitglieder hatten sich alle Mühe gegeben, ihnen einen vergnüglichen Nachmittag zu bereiten. Sechs Sketche hatten die bewährten Hobby-Schauspieler vorbereitet, mit denen sie immer wieder für Heiterkeit beim Publikum sorgten. Im ersten Sketch wurde man Zeuge eines Gesprächs zwischen Vater (Tobias Schneider) und Sohn (Jannis Schneider). Jannis, das jüngste Mitglied der Theatergruppe, ist schon zum zweiten Mal dabei und meisterte seine Rolle wie ein alter Hase. Er wollte wissen, ob sein Vater Angst vor wilden Tieren habe. Als dieser versicherte, sich weder vor Raubtieren noch vor großen Schlangen zu fürchten, stellte der Sohn schließlich fest: "Dann hast du also nur Angst vor der Mutti." Zwei hochschwangere Frauen (Margit Höchsmann und Sarah Bareis) unterhalten sich im Wartezimmer des Frauenarztes über die Väter der Kinder, die sie erwarten. Allerdings haben alle beide seit der Nachricht von ihrer Schwangerschaft vor etwa neun Monaten nichts mehr von sich hören lassen. Ein Angler (Leo Langhammer) muss feststellen, dass sich bei allem Wissen aus einem Buch über das Angeln keine Hechte fangen lassen. Probleme hat die Verkäuferin (Edda Langhammer) mit einem Ehepaar (Mechthild Scheffler und Sarah Bareis), das ein Abendkleid kaufen möchte, das aber nicht viel kosten darf. Wie bringt man seiner Chefin (Edda Langhammer) einige Katastrophen, die sich zugetragen haben, am Telefon schonend bei? Der Angestellte (Margit Höchsmann) redet um den heißen Brei herum, und nur nach und nach kommt die ganze Wahrheit heraus. Genervt ist der Fußballfan (Jochen Renk) über die "saudummen" Fragen seiner Frau (Mechthild Scheffer), die zum ersten Mal in einem Fußballstadion ist und damit natürlich immer wieder für Gelächter bei den Zuschauern sorgt. Mit der Verlosung der Tombola mit über 150 Gewinnen endete das Herbstfest.