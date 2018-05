Horb a. N. Schüler lernen: Was tun im Brandfall?

Horb. Schnell war der erste Schritt im Brandfall klar: Natürlich zügig die 112 wählen, um die Feuerwehr zu alarmieren.

Aber was macht die Feuerwehr eigentlich genau? Wie werden die Feuerwehrleute alarmiert und wie wird man Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann? Und was ist in den unterschiedlichen Feuerwehrfahrzeugen denn so alles drin?

Um diese und andere Fragen zu beantworten, war die Abteilung Horb-Stadt am Montagvormittag mit dem Vorausrüstwagen, dem Löschfahrzeug und der Drehleiter an der Gutermann-Grundschule im "Einsatz" und brachte den Schülerinnen und Schülern das Thema Feuerwehr näher. Klassenweise ging es auf große Erkundungstour. Mitglieder der Abteilung Horb-Stadt hatten sich die Zeit genommen, die Dritt- und Viertklässler mit den Aufgaben der Feuerwehr, der Schutzausrüstung und dem Atemschutzgerät sowie den unterschiedlichen technischen Gerätschaften vertraut zu machen. Hebekissen, Schaumrohre, Schläuche, Rettungsschere und Spreizer interessierten die Kinder besonders. Auch ein Film über die Feuerwehr wurde gezeigt, und natürlich durfte eine Fahrt mit der Drehleiter hoch über das Schulgebäude hinaus an diesem Tag nicht fehlen. Voller Begeisterung von den vielen Eindrücken ging es im Anschluss zurück in die Klassenzimmer. So macht Schule Spaß!