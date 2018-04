Horb a. N. Schneckengraberzunft steht Jubiläum bevor

Die Renovierung des Narrenheimes liegt in den letzten Zügen und demnächst soll mit dem Anbau an das Narrenheim begonnen werden. Das geschnürte Paket der Arbeitsstunden wurde insgesamt für die Renovierung, Anbau und zwei auszurichtende Hochzeiten in der Scheuer nun auf 22 Stunden festgelegt. Schriftführerin Alexandra Seid berichtete nochmals vom vergangenen Vereinsjahr.