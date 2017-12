Horb a. N. Schlagkräftige Mannschaft bekommt viel Lob

Horb-Bildechingen. Bürgermeister Ralph Zimmermann, Ortsvorsteher Ulrich Beuter, Stadtbrandmeister Markus Megerle, der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Jürgen Brendle sowie Kreisbrandmeister Frank Jahraus wohnten der Versammlung bei. Schriftführer Benedict Schupp ging in seinem Jahresbericht ausführlich auf die absolvierten Termine der Truppe ein. Kassierer Lukas Gramer musste im Vergleich zum Vorjahr ein Minus in seiner Kasse verbuchen. Dieses führte Gramer auf den gemeinsamen Ausflug von 26 Kameraden zum Bregenzer Wald zurück. Hinsichtlich des soliden Kassenbestands sei das Defizit jedoch zu verkraften, stellte Gramer fest.

Jugendwart Christopher Meyer verkündete, dass die Jugendfeuerwehr (JFW) mit Rick Mast einen weiteren Jugendbetreuer für sich gewinnen konnte. Zusammen mit Tobias Wirth betreuen nun drei Personen die zehn Jugendlichen der Jugendwehr. Als Höhepunkt hob Meyer die gemeinsame Hauptübung aller JFW-Abteilungen anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der FFW Mühringen hervor. Viel "Action" war auch bei der 18-Stunden-Übung im vergangenen Oktober geboten. Zusammen mit den Jugendlichen aus Mühlen bezog die JFW von 18 bis 12 Uhr auf den darauffolgenden Tag im Feuerwehrhaus Stellung. Dies nutzen die Kameraden auch dazu, um auf die Jugendflamme zu üben, welche Jannick Schellhammer, Amar Mehri, Marvin Fleck und Lea Blank letztlich ablegten.

In seinem Ausblick gab Meyer unter anderem bekannt, dass das Kreiszeltlager, die Sternwanderung in Dießen sowie eine Hauptübung in Altheim geplant sind. Ferner will Meyer die Zusammenarbeit mit der JFW aus Göttelfingen pflegen. Abteilungskommandant Gramer steht einer schlagkräftigen Truppe vor: Derzeit versehen 33 Männer und eine Frau ihren Dienst bei den Aktiven der FFW Bildechingen. Fünf Kameraden umfasst die Alterswehr.