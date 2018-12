Horb a. N. Runderneuerung im Glockenturm

An historischen Gebäuden zu arbeiten habe für die Zimmerer immer einen besonderen Reiz, da die Arbeit nicht alltäglich ist. "Das ist für uns spannend, gerade so ein Glockenstuhl ist etwas ganz Neues", berichtet der Zimmermann aus Talheim.

Der Einbau des Holzglockenstuhls habe neben der Sicherheit einen weiteren positiven Nebeneffekt: Der Klang wird sich verbessern. "Das Läuten klingt jetzt schon runder und wärmer", weiß Kirchenmusikexperte Schmid, der am Montag eine Feinintonation des Geläuts vornahm, die aber noch nicht ganz abgeschlossen ist.

Grund für ein schöneres Läuten sei auch, dass die Glocken im Turm nun auch mehr Platz hätten, berichtet Architekt Timo Raible, der sich um die Koordination der Maßnahme kümmert. Die Glocken waren zuvor auf einer Ebene angeordnet. Das habe zur Folge gehabt, dass sie nicht ausschwingen konnten und teilweise an die Turmwand stießen, erzählt Mesner Klink. Nun sind die Glocken auf zwei Ebenen angeordntet, was es auch leichter mache auf Probleme zu reagieren, so Raible. Denn derzeit muss an der Kirche St. Michael und Laurentius noch eine weitere Maßnahme ausgegführt werden. Im Sommer 2014 hatte Oliver Rösch vom Karlsruher Institut für Technologie bei einer Schwingungsmessung festgestellt, dass der Glockenturm ein außergewöhnliches Schwingverhalten aufweist, wenn die Glocken geläutet werden. "Wenn langfristig die Werte überschritten werden, dann kann es zu Schäden am Gebäude kommen", erklärt Rösch. Eine Abstimmung mit der Glockenbaufirma Hörz aus Biberach wurde deshalb Anfang der Woche unternommen, um die Schwinggeschwindigkeit und die Klöppelanschlagzahlen anzugleichen.

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf 238 000 Euro.

Der katholische Pfarrkirche St. Michael und Laurentius in Talheim wurde 1833/34 im Kameralamtsstil erbaut.

Der Kameralamtsstil bezeichnet einen Kirchentyp, der im 19. Jahrhundert im Sinne eines Musterplans von Baubeamten des württembergischen Staates erstellt wurde. Der Baustil hatte seinen Höhepunkt in den 1830er- und 1840er-Jahren. Die Gebäude sind stark auf Funktionalität bedachte, symmetrische, rechteckige Saalbauten oft auch mit auf beiden Längsseiten angebrachten Emporen und einem Mittelgang. Der Turm liegt über dem Haupteingang, die Sakristei gegenüber. Neben der Kirche im vormaligen Untertalheim entsprechen diesem Typus auch die Kirche St. Johannes Baptist in Rexingen (ab 1839) und St. Konrad in Ahldorf (1844) oder auch die Kirchen St. Markus in Geislingen-Binsdorf (1834 bis 37) und die evangelische Johanneskirche in Altensteig-Walddorf (1840).

Die Ausmalung der Kirche erfolgte im Jahr 1916 durch den aus Talheim stammenden Horber Maler-Meister Wilhelm Klink.