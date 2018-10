Horb a. N. Rottenburgs Verbindungen zu Horb

Den Abschluss der Kirchenbesichtigung bildete der Besuch des dortigen Stiftsmuseums im Obergeschoss der zweigeschossigen Ulrichskapelle. Hier konnten an den Wänden Holzskulpturen und in den Vitrinen Sakralgeräte bestaunt werden, die in Horb leider nur in einem Tresor verwahrt werden können und deshalb für die Öffentlichkeit so gut wie unzugänglich sind.

Nach dem Mittagessen traf man sich vor dem Rottenburger Dom, und Rosemarie Sieß-Vogt führte in Gestalt der Getrud von Hohenberg durch die Neckarstadt. Die Stadtführerin outete sich als Nichte des Pfarrers Wendelin Sieß, der bis zu seinem Tod als Hausgeistlicher im Horber Altenpflegeheim Ita von Toggenburg tätig war und sich ob seiner vielen Nichten als "vernichteter Priester" bezeichnete.

Gertrud von Hohenberg war die Schwester des Rottenburger Stadtgründers, der 1298 sein Leben im Kampf für die habsburgische Thronfolge auf den Leinstetter Kreuzwiesen gelassen hatte und im Hauskloster Kirchberg begraben ist. Als Gemahlin des Königs Rudolf von Habsburg wurde sie zur Stammmutter aller habsburgischen Könige und Kaiser.

In lebendiger Weise verstand es die kostümierte Stadtführerin über die einstig vorderösterreichische Geschichte zu berichten und führte die Exkursionsteilnehmer auf den Gaisholzturm, von dem man einen herrlichen Blick über die Dächer von Rottenburg hatte. In der Turmstube lud die zur Königin Anna gekrönte Hohenbergerin zu einem Gläschen Marillenlikör. Die Marille, sprich Aprikose, zählt zu den Rosengewächsen und ist bis auf den heutigen Tag ein wichtiger Brennereirohstoff in Österreich.

Zum Schluss führte der in Rottenburg wohnhafte Peter Wagner, den man in Horb als Fachmann für hohenbergische Geschichte kennt, die Teilnehmer noch in seine Scheuer, in der er nochmals die Geschichte der Grafen von Hohenberg in Bildern lebendig werden ließ. Nach einem äußerst erlebnisreichen Tag kehrten die Exkursionsteilnehmer mit der Kulturbahn wieder zurück nach Horb.