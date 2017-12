Horb a. N. Riesige Nachfrage an Schwimmkursen

Horb. Dass an Grundschulen oder weiterführenden Schulen Schwimmunterricht ausfällt, weil den Lehrern die nötige Zusatzausbildung fehlt, dementiert die Stadt. "Von den Schulen wurde uns bestätigt, dass die Sportlehrer entweder den Rettungsschwimmer oder entsprechende Zusatzausbildungen absolviert haben und somit befähigt sind, Schwimmunterricht zu erteilen."

Was sich jedoch als Problem herauskristallisiert ist, dass der Platz in Horb begrenzt ist. Es gibt nur das Neckarbad und ein Lehrschwimmbecken in Altheim. Für den Schwimmunterricht werden im Neckarbad auch extra Schwimmbahnen abgesperrt, damit andere Schwimmer den Unterricht nicht behindern. "Außer durch notwendige Reinigungs- und Wartungsarbeiten im Neckarbad fällt der Schwimmunterricht aufgrund von Belegungen des Neckarbades für gewöhnlich nicht aus", teilte die Stadt mit.

Ist es überhaupt Aufgabe der Schule, Kindern das Schwimmen beizubringen? Schwimmen zu können gehört heutzutage ab einem gewissen Alter unbedingt dazu, wie die Stadt auf die Anfrage dazu schreibt. Nur so könnten tragische Badeunfälle verhindert werden – schließlich gehe von Wasser eine große Anziehungskraft aus, nicht nur für Kinder. Zur Frage, wer den Kindern das Schwimmen beibringen soll, heißt es von der Stadt: "Im besten Fall lernen Kinder das Schwimmen von ihren Eltern beziehungsweise besuchen einen Schwimmkurs um richtig Schwimmen zu lernen." Nichtsdestotrotz komme auch den Schulen eine gewisse Verantwortung zu, den Kindern das sichere Bewegen im Wasser beizubringen – und das schon ab der ersten Klasse. Die Horber Realschule gibt nach Angaben der Stadtverwaltung an, dass dort Kinder, die noch nicht oder nicht sicher schwimmen können, individuell gefördert werden.