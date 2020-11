Horb a. N. Reduziert Corona den Verkehr?

Bei einer Verkehrszählung fuhren rund 11 500 Autos pro Tag und in beide Richtungen, konnte Beuter Zahlen aus einer statistischen Erhebung heraus bekanntgeben. Werte, wie bei einer Zählung von Mühlen her, bei der 4500 Fahrzeuge erfasst wurden und von Horb herkommend mit 12 000 bis 13 000 Fahrzeuge in 24 Stunden liegen, seien für Bildechingen ganz normal. Er vermutet, dass Corona hier als Ausgleich mit ins Spiel kommt, da zwischenzeitlich viele bisherige Pendler ihr Homeoffice nutzen und nicht mehr unterwegs sind. "Ich hoffe, dass die Nordstetter Anbindung in zwei Jahren eine Entlastung bringt, doch was die Brücke letztendlich bringt, das kann man heute noch nicht sagen", so Beuter.