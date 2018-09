Horb a. N. Raus ausm Kreuz ond nei en Hirsch

Die Horber Schluckspechte können auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken. So verbot die hohenbergische Landesordnung, die von der Neckarstadt 1514 mitbesiegelt wurde, den Horbern das übermäßige Trinken. Wer zu tief ins Glas geschaut hatte, wurde entweder mit einer Geldstrafe belegt oder gar in den Diebs- beziehungsweise Schurkenturm geworfen. Als ein Hochwasser im Mai 1578 großen Schaden in der Stadt angerichtet hatte, verzichtete Erzherzog Ferdinand II. von Österreich-Tirol wiederum für fünf Jahre auf das Umgeld und die Horber müssen dem Wein oder dem Bier so zugesprochen haben, dass nicht nur alle Schäden umgehend beseitigt werden konnten, sondern darüber hinaus mit dem Tal-, Platz- und Marktbrunnen gleich noch drei eindrucksvolle Renaissancebrunnen errichtet wurden.