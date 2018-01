Horb a. N. Quartier 77 kocht für die Vesperkirche

Horb (gw). Erstmals sorgte ein Restaurant fürs Tagesessen. Das Quartier 77 auf dem Kasernenareal hatte für die Gäste der Horber Vesperkirche Hähnchenrahmgeschnetzeltes mit Reis und Gemüseragout zubereitet. Koch Sini Gombar und Quartier 77-Chef Johannes Kiefer brachten das Essen höchstpersönlich ins Steinhaus. "Wir freuen uns, mit diesem gespendeten Essen in die Vesperkirche einbringen zu können", so Kiefer. Künftig möchte man in jedem Jahr einen Tag für ein Restaurant reservieren, dass das Tagesessen kocht. Serviert wurde das Essen von einer Hauswirtschafts-Klasse der Horber Berufsschule. Am kommenden Freitag geht die Vesperkirche 2018 nach fast zwei Wochen zu Ende.