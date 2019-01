Horb a. N. Paukenschlag bei Mitgliederversammlung

In ihrem Rechenschaftsbericht blickten die Vorsitzenden erneut auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Sämtliche Vortragsveranstaltungen, Führungen sowie die Jahresexkursion waren gut besucht und die Horber Nachtwächter geleiteten zahlreiche Gäste aus nah und fern durch die dunklen Gassen von Horb. Beim Internationalen Museumstag stießen alle vier Führungen im Ringmauerturm auf reges Interesse und am Tag des offenen Denkmals pilgerten ganze Scharen auf die Schütte, um den Schütteturm und die Ottilienkapelle zu besichtigen.

Auch sonst herrschte in den Reihen des Vereins ein reges Treiben. Der Ehrenvorsitzende Franz Geßler sorgte mit einer Grabung an der Ottilienkapelle für Aufmerksamkeit und erbrachte trotz Unkenrufen des zuständigen Denkmalpflegers den Nachweis für Horbs dritte Burg. Auf dem Kreuzkapellenberg konnte ein Gedenkstein von Diakon Klaus Konrad eingeweiht werden und ohne den Kultur- und Museumsverein wäre Horb um ein eingetragenes Kulturdenkmal ärmer. Joachim Lipp und Heinrich Raible stellten sich auf Bitten der Stadtinformation sogar als Kandidaten für die SWR-Fernsehsendung "Stadt Land Quiz" zur Verfügung und trugen dazu bei, dass das Duell mit Annweiler gewonnen werden konnte.

Das Stadtmuseum, das Stadtarchiv sowie das Berthold-Auerbach-Museum konnten sich im vergangenen Jahr wieder einmal über zahlreiche Leihgaben beziehungsweise Schenkungen des Vereins freuen. Die drei Nachtwächter leiteten an Spenden im vergangenen Jahr insgesamt 550 Euro an das Projekt Zukunft und an die Aktion Drachenei weiter, und ihre Kontrolluhrensammlung ist dank der bei den Nachtwächterumgängen eingenommenen Spenden auf 92 Exemplare angewachsen. Damit verfügt man in Horb neben dem Technoseum in Mannheim wohl über die größte Nachtwächterkontrolluhrensammlung in ganz Deutschland. Lediglich das derzeitig stillgelegte Wasserrad bereitet der Vereinsführung Probleme, für die sie aber nicht verantwortlich ist, teilen die Verantwortlichen des Vereins mit.