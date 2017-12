Horb a. N. Oft stellten sich die Nonnen ein "Trösterlein" in die Zelle

Deshalb befasste sich das zweite schwäbische Weihnachtsgedicht mit dem Geschehnissen "z’ Bethlehem em Schopf". Als die drei Weisen aus dem Morgenland dort ihren Besuch abstatten, wundert sich der heilige Josef über die üppigen Geschenke und weist die heiligen drei Könige darauf hin, um was es an Weihnachten eigentlich geht: "Es goht oms Kendle, net oms Sach, ond dass an Friede isch statt Krach."

Vor dem Kollegiatstift Heilig Kreuz erinnerten die Nachtwächter daran, dass sie für das traditionelle Horber Zehnuhrläuten am Thomastag, also zwei Tage vor dem Heiligen Abend, von der Stadt extra belohnt wurden. Die Thomasnacht zählte zu den Raunächten, in denen die bösen Geister besonders lange wirksam sein konnten. Der Alkoholkonsum war in dieser Nacht deshalb besonders hoch, weshalb man den Morgen danach auch den "Kotzmorgen" nannte.

Vor der Stiftskirche stimmten die Nachtwächter ein "ander Lied zur Weihnachtszeit" an, nachdem der Schnee ganz im Sinne der Idealvorstellung von einer weißen Weihnacht alle Nöte auf Erden bedeckt und das Paradies so nah scheint. Doch die letzte Strophe des Liedes von Helmut Engisch endet mit folgenden Versen: "Bedenke wohl, du Menschlein klein: Der Schnee wird bald geschmolzen sein."

Ihre letzte Station machten die Nachtwächter auf dem Burgstall, wo sie an das 1656 erbaute Kloster der Minderen Brüder erinnerten, aus dem später das Horber Krankenhaus hervorgegangen ist. Die Franziskanerpatres brachten die Weihnachtskrippe nach Horb. Und damit die Neckarstädter zwischen Weihnachten und Dreikönig nicht wie Ochs und Esel in der Gegend herum stehen, gaben die Nachtwächter noch ein paar Ratschläge mit, die Helmut Engisch nach den Tagen der Heiligen aus dem Bauernkalender geschöpft hat. So gilt für den 2. Januar folgende Regel: "Schmilzt an Sankt Odil’ das Eis, die Bäu’rin in die Kissen reiß! Doch knackt an Sankt Odil’ der Frost, halt, Bauer, dich an deinen Most!"