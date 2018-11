Horb a. N. Nur wenige zu schnell

Horb-Nordstetten (tb). Auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftrat wurden die Ergebnisse der Geschwindigkeitsüberprüfungen von März und September vorgestellt. Am 28. März wurde von 10.38 Uhr bis 14.05 Uhr in der Schulstraße, in der die Höchstgeschwindigkeit 30 Stundenkilometer beträgt, insgesamt 179 Fahrzeuge überprüft. Davon wurden sechs Fahrzeuge beanstandet, sechs Fahrzeugführer wurden verwarnt. Es erfolgten keine Anzeigen. Die höchste Geschwindigkeit betrug 47 Stundenkilometer.