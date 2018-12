Horb a. N. Neuer Ort für würdevolle Gedenktage

Horb- Nordstetten. Eröffnet wurde die Feier, nachdem die Fahnenträger der Feuerwehr, des Schützenvereins, des Männergesangvereins und der Jagdhornbläser Aufstellung genommen hatten, vom Musikverein Nordstetten unter der Leitung von Volker Wälde. "Dem Architekten ist es gelungen, eine wunderschöne Verbindung vom Gemeindehaus zum Kirchplatz zu schaffen", stellten Elke Schulze und Sandra Pittermuz vom Kirchengemeinderat fest.

Durch das Versetzen des Kriegerdenkmals könne man es jetzt in voller Pracht vor der Kulisse der Kirche wahrnehmen. Besonders stolz seien sie auf den ersten Nordstetter Kirchplatzweihnachtsmarkt. Er sei ursprünglich in dieser Form nicht geplant gewesen, entwickelte sich aber durch das Engagement der Nordstetter Vereine, die spontan etwas auf die Beine stellten, zum Selbstläufer. Es gebe viel zu wenige solcher schönen Plätze, die einladen, zusammenzukommen, meinte Bürgermeister Ralph Zimmermann. "Hier wurde ein Schmuckstück erschaffen", sagte er. Kirchliches und Weltliches gehe hier zusammen, es gebe keine Grenzen.

Einen deutlichen Mehrwert für den ganzen Ort nannte Ortsvorsteherin Edith Barth den neuen Kirchplatz, mit dem man eine zeitgemäße zweite Dorfmitte geschaffen habe. So richtig sehen werde man das im nächsten Jahr, wenn in der Grünanlage alles blüht. Am neuen Standort des Ehrenmals, das an die vielen Toten und Vermissten der beiden Weltkriege erinnert, legte sie ein Blumengebinde nieder. Gemeinsam nahmen Pfarrerin Susanne Veith von der evangelischen Kirche und Pfarrer Elmar Maria Morein die Einweihung vor und sprachen ein Gebet. Pfarrer Morein segnete das Ehrenmal, das einen neuen Platz gefunden hat, und den neuen Kirchplatz.