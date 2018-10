Horb a. N. Netzwerkfamilie profitiert von Kontakpflege

Was ein Netzwerk wie das Innonet Kunststoff auf der Fakuma macht, stellte Geschäftsführer Axel Blochwitz bei der Eröffnungspressekonferenz vor. "Unsere Netzwerk-Familie profitiert von der Kontaktpflege und trifft sich seit vielen Jahren am Bodensee." Dass die Netzwerke funktionieren, zeigt sich in der stetig wachsenden Mitgliederzahl und den vielfältigen Kompetenzen entlang der Kunststoff-Wertschöpfungskette, die im Innonet Kunststoff vorhanden sind. "Wir als Netzwerk nutzen diese Plattform darüber hinaus, um unsere Dienstleistungen und Angebote für die kunststoffaffine Branche vorzustellen. Dabei haben wir beispielsweise mit unserem Plastics-Inno-Centre im Horber Innovationspark und mit den neuen EU-Projekt Alp-Link-Bio-Eco das Thema Biokunststoff im Fokus und bieten als einer von 14 Projektpartnern verschiedene Formate an, um die Unternehmen zu sensibilisieren und ihnen eine Plattform für den fachlichen Austausch zu bieten."