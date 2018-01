Horb a. N. Narren tragen "Flippers" auf die Bühne

Eine lustige Begebenheit gab es 1976, als die Neckar-Gäu-Narren im Rahmen der Sendung "die Musik kommt" zu "Fernsehstars" wurden. Ringpräsident Jule Fischer und der Horber Zunftmeister Peter Mauz saßen in der Garderobe und wurden für ihren Auftritt geschminkt. Neben ihnen stand der von Blähungen geplagte Moderator, dem auf einmal ein "aromatisches Düftchen" entfleuchte. Die Kosmetikerinnen verließen darauf schleunigst und dezent die Garderobe, nur Fischer und Mauz "genossen" diese Luft in vollen Zügen. Sie waren nämlich in ihren "Behandlungsstühlen" so eingepackt, dass eine Flucht unmöglich war.

Ein Ringpräsident kommt natürlich auch ab und zu von der Landesregierung Post. Diese erhob ihn 1980 versehentlich in den "geistlichen Stand". Der Brief an Fischer, der in der Weitinger Dekan-Wagner-Straße wohnt, war nämlich an Herrn Dekan Julius Fischer, Wagnerstraße 10 in Eutingen-Weitingen adressiert. So wurde der damalige Ringpräsident von seinen Zunftmeistern beim Ringtreffen 1980 in Weitingen mit Herr Dekan angesprochen.

Aber noch einer sorgte beim Ringtreffen in Weitingen für einen Lacher: Der Felldorfer Zunftmeister und spätere Ringpräsident, Karl-Heinz Schach, führte im Umzug zusammen mit seinem Schwager, Josef Hertkorn, eine selbst gebastelte Kuh mit – mit der anderen Hand verteilte er aus seinem Korb kräftig Bonbons samt seinem Autoschlüssel.

Ein geschichtsträchtiges Ringtreffen gab es 1982 in Bierlingen. Dieses Ringtreffen fand auf dem neu erstellten Festplatz statt. Dieser war noch nicht endgültig hergerichtet und trotz einem Haufen Rindenmulch ziemlich schmutzig. Jedenfalls weigerten sich die "Flippers", die man für den Freitagabend verpflichtet hatte, beharrlich, in ihren weißen Schuhen und Anzügen den Weg von ihrer Garderobe im Sportheim bis ins Festzelt zu gehen. Da erinnerte man sich in Bierlingen an die Weiber von Weinsberg und so wurden die "Flippers" von Bierlinger Narren huckepack auf die Festzeltbühne getragen.

Auch beim samstäglichen Brauchtumsabend lief nicht alles rund. Da musste aus heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen das Programm geändert werden. Präsidium und Ansager wurden per Brief davon unterrichtet, da es ja damals außer Fax (was auch nicht jeder hatte) keine andere Möglichkeit gab. Diese Briefe kamen allerdings bei einigen offensichtlich gar nicht oder verspätet an. Jedenfalls hatte jeder, der für den Brauchtums­abend zuständigen Herrschaften ein anderes Programm in seinen Händen. Das Chaos war perfekt. Ringschreiber Karl Ruoff rettete dann die Situation indem er sagte: "Jetzt wird halt improvisiert, Jule du machsch dr Afang."

Erinnert sei auch noch zum guten Schluss an die längste Ringsitzung aller Zeiten. Diese fand in den 80er-Jahren an einem Sonntag in der "Rose" in Untertalheim statt und dauerte sage und schreibe sieben Stunden, weil einfach nach dem offiziellen Teil nur ein paar wenige den Heimweg antraten.

Das Foto stammt aus dem Jahr 1969 und zeigt die Gründungsmitglieder des närrischen Freundschaftsringes um Horb nach einer Ringsitzung im Gasthof Adler in Mühringen. Zusammen mit dem Ehrenpräsidenten Julius Fischer aus Weitingen versuchten die Verantwortlichen, Namen herauszufinden. Das ist ihnen nur zum Teil gelungen. Zu sehen sind (unter Vorbehalt) in der ersten Reihe (von links): Adam Ott (Ergenzingen), Linus Steimle (Untertalheim), Leo Bieger (Mühringen), Erwin Sommerfeld (Dettingen) und Julius Fischer (Weitingen). In der Reihe darüber findet man Heinz Trost aus Bierlingen (Zweiter von links) und Adolf Riester aus Mühringen (Dritter von rechts). Im oberen Drittel sind außerdem noch Alfred Straub (Weitingen), Benno Beuter (Dettingen), Hans Teufel (Eutingen) und der Horber "Menne" Ulmer zu sehen.